タレントの小池美由さんが11日、自身のSNSを更新し、不妊治療を経て第1子を妊娠したことを報告しました。



【写真を見る】【 小池美由 】 妊娠を報告 不妊治療を経て 「私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告」



小池さんはSNSに、直筆サイン入りの文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができました」と報告しました。





また、「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります」と綴り、不妊治療を乗り越えての妊娠であることを明かしています。







現在の状況については「安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています」と説明。「無事に生まれてきてくれることを楽しみに、家族で一日一日を大切に過ごしています」と、現在の喜びを記しました。





最後に「体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず大好きなお仕事と向き合っていきたい」と、今後も仕事を継続していく意向を示し、結んでいます。





小池さんは、2023年3月に俳優の宮城大樹さんと結婚したことを発表していました。



【 小池美由さん プロフィール 】



出身地：神奈川県

生年月日：1994年1月19日

身長：144cm



2014年6月ビクターレコーズよりメジャーデビューシングル「宇宙かくれんぼ」でオリコンデイリー12位獲得。

テレビ東京「ゴッドタン」をはじめ数々のテレビ、ラジオ番組に出演。同年8月より楽天オークション「楽天オークションPR 大使」としてウェブＣＭ出演。

11月にはイギリス最大ジャパンフェス「HYPER JAPAN 2014」にゲスト出演。

2015年1月メジャー2ndシングル「泣き虫Princess」( テレビ東京「アニメマシテ」1 月度ＯＰテーマ)でオリコンデイリー7位を記録。

4月には池袋あうるすぽっとにて舞台「散れ桜よ、刻天ノ証ニ」薄雲役で出演。7月1日ビクターレコーズより配信限定ミニアルバム「Zyanaihou 」をリリース。

8月には「ゴルゴ13×養命酒コラボキャンペーン」イベント記者会見に出席し、プロモーションアニメにも登場。

2017年2月8日に「恋する二人は」を徳間ジャパンよりリリース。同曲は、OKAMOTO'Sのオカモトコウキが作詞・作曲。カップリング曲「ひとりごと」は本人が作詞を手がけた。

2023年3月に結婚。

血液型：AB型

資格：栄養士(福祉施設や小学校給食で実務経験あり)/薬膳コーディネーター

スポーツ：ゴルフ

趣味・特技：アニメ鑑賞/漫画鑑賞/ゲーム/家庭料理、ダイエット料理、薬膳料理/大声/競馬観戦/プロレス観戦/裁縫/100均マニア/涼しい顔して激辛料理を食べる



【担当：芸能情報ステーション】