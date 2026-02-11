「食べると得する」工藤静香、“めちゃくちゃヘルシー”なチーズケーキレシピを紹介「どれも美味しそう」「パーフェクトですねっ」「すごいです」
歌手の工藤静香（55）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りの2種のチーズケーキの写真を披露し、合わせてレシピを紹介した。
【写真】「パーフェクトですねっ」工藤静香が紹介した「食べると得する」手作りチーズケーキ
工藤は「チーズケーキとめちゃくちゃヘルシーなごまチーズケーキを焼きました！」と報告し、写真をアップ。「ごまチーズケーキ」については、「食べると得するような……とにかく体のためにも良くて」と特に“太鼓判”。使用した5つの食材（黒ごま、パンプキンシード、ヨーグルト、カッテージチーズ、卵）の効能を分析し、「『消化 → 吸収 → 再生』まで一気につながります」と、その相性の良さを解説。「測って作っていないのでざっくり」としながらも、こだわりの材料と作り方を公開した。
冷やしてはちみつや生クリームを添えるのもおすすめだという。さらに、野菜が苦手という家族のために作った搾りたてジュースの“搾りかす”を再利用し、野菜コンソメ味のクラッカーを作ったことも明かし、「これが本当においしい笑」と、食材を無駄にしない知恵も披露した。
コメント欄には「うわー！どれも美味しそう しかも今回は詳しく効能まで書いてくれてある ありがたい」「最高な栄養バランス&どれも美味しい パーフェクトですねっ」「身体に良さそう」「すごく美味しそうですね」「何でも作れて尊敬です」「健康的かつヘルシーなスーパーケーキだわ」「搾りかすでクラッカー作るなんて、すごいです」などの声が寄せられている。
