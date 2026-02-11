ドジャース・大谷翔平投手のモノマネ芸人・ミニタニが、テレビ東京「LIFE IS MONEY〜世の中お金で見てみよう〜」（火曜夜11・06）にVTR出演。野球観戦にかかる費用について明かした。

日本でピン芸人として活動していたミニタニは20年前にアメリカンドリームを夢見て渡米。現在は大谷が出場する試合を観戦しながら自身のYouTubeチャンネル「TERIYAKI TIMES」で大谷や現地の様子など発信している。2022年からはメジャーリーグのレギュラーシーズン全162試合を球場で観戦し、現地の野球ファンにも自身の活動が知られ球場では写真撮影を求められることも。さらに、日本へ帰国した際はモノマネ芸人として営業スケジュールが入り多忙だという。

番組によると、日本からドジャースの観戦ツアーに参加すると、1週間足らずのツアーでも50万円以上かかるといい、自身が全試合観戦に必要な費用は「シーズン162試合回るのに350万円くらいです。飛行機代、遠征地のチケット代、宿代これ含めてだいたい350万円くらいです」「航空チケットとかも安く取る方法があったりとか、宿も安く泊まれる方法があるんですよ」と明かした。

シーズンの半分はビジター球場での試合。MLBの試合会場はアメリカからカナダまで広範囲にわたっており、ミニタニは「移動距離だけでも今シーズン15万キロ移動したんですよ、地球1周が4万キロなのでおよそ地球を4周しているんですよ！」とした上で、「基本的には飛行機で遠征地まで行くんですけど、早朝便とか深夜便ですとなかなか乗る方がいないので結構格安で売られていたりするんですよ」と移動手段について説明。

ドジャースの本拠地・ロサンゼルスにアパートを借りている自身は、遠征地での宿泊は「Airbnbっていう民泊みたいな、ホテルより安く泊まれる」と民泊仲介サービスを利用しており「深夜早朝移動するとなるともう真っ暗だし治安といった意味では危険なところも多いんで、着古したボロボロの服着て歩く。穴の空いた靴とかよく履きますもん遠征のときとか」と現地での防犯対策についても明かした。

さらに、「ドジャースタジアムですとホームでシーズンチケットを既に購入しているので値段がだいたい60万円くらい、1試合にすると7000〜8000円で観ることができる」「アメリカってリセールサイトが非常に充実しているんですよ。MLBの公式で売られているチケットよりも安く購入することができたり、球場で試合開始の2時間くらい前に窓口で買うっていう方法もあるんですよ。球場によっては1番安くて3ドルで売り出される日もあるんで」と観戦チケットについても話した。