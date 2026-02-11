谷繁元信氏オススメの店で「KIYOMIYAバーガー美味しい」

元西武、中日で通算2050安打を放った和田一浩氏が10日、自身のインスタグラムを更新。沖縄・名護市内で、阪神・佐藤輝明内野手と偶然遭遇したことを報告した。店員を交えた3ショットを公開している。

和田氏は「名護に行ったら！ 谷繁さんオススメのBURGERS＆BEERに行ってきました」と投稿。名護市は日本ハムがキャンプを行っている地でもある。そこで「佐藤輝明選手とバッタリ！」と、昨季セ・リーグMVPに輝いた若き主砲との遭遇を明かした。

写真にはロンT姿の佐藤と和田氏、店員と見られる笑顔で収まっている。和田氏は「KIYOMIYAバーガー美味しい お腹いっぱいです」と綴っており、ボリューミーなメニューを堪能したようだ。

佐藤は昨季、40本塁打、102打点をマーク。1985年の掛布雅之以来、球団生え抜きでは3人目となる「40発＆100打点」を達成し、リーグMVPを受賞した。3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表メンバーにも選出されている。

阪神は名護に近い宜野座村でキャンプを行っている。球界のレジェンドと現役最強スラッガーの意外な“共演”に、ファンからも注目が集まりそうだ。（Full-Count編集部）