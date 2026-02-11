フジテレビ系「めざましテレビ」に出演

フィギュアスケート北京五輪代表で、団体で銀メダルを獲得した樋口新葉（ノエビア）が11日の早朝、フジテレビ系「めざましテレビ」に出演。ミラノ・コルティナ五輪の男子ショートプログラム（SP）の解説を務め、男子チームに送った“一言”に称賛が集まっている。

樋口は、首元にリボンの付いた白いブラウスとスカート姿で登場。赤みのある髪を巻いて下ろしていた。男子SPで首位に立ったイリア・マリニン（米国）について「基礎点がすごく高いから、失敗しても点数が高い。日本選手は失敗をしないことがカギ」と解説。日本勢には「3人とも少しミスが出たと思うけど、厄落としと思って」とエールを送ると、スタジオは拍手に包まれた。

樋口が発した「厄落とし」というフレーズにネット上のフィギュアファンも反応。「厄落とし 良い言葉選び」「『ショートは厄落とし。』そうよね」「ある種のスケオタワード『厄落とし』で見事にまとめた新葉ちゃんお見事！」「新葉ちゃんが厄落としって言っててナイス発想すぎる」「新葉ちゃん良いこと言う」など感銘の声が寄せられていた。

今大会はTBS系「ひるおび」のコメンテーターとしても競技を解説する樋口。氷上とは違う姿に「ビックリするくらい綺麗」などの声も。局をまたいで、フィギュアの魅力を発信している。



（THE ANSWER編集部）