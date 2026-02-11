◆プロレスリング・ノア「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」（１１日、後楽園ホール）観衆１５９８（札止め）

プロレスリング・ノアは１１日、後楽園ホールで「ＬＥＧＡＣＹ ＲＩＳＥ ２０２６ 〜ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６〜」を開催した。

立ち見券まで全席が完売した沸騰興行のメインイベントでＧＨＣヘビー級選手権王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａが杉浦貴と４度目の防衛戦を行った。

白熱の激闘は、１９分３９秒、ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥでＩｎａｍｕｒａが杉浦を沈め、ベルトを死守した。試合後、リング上で王者は「ミスター杉浦！ユーはミーのあこがれです」とメッセージを送り次期挑戦者に「拳王」を指名した。

元日の日本武道館から指名するも乱入者が出現しはばれてきた。この日、試合がなかった拳王は、ノアの黒いジャージーに身を包み背後を警戒しながらリングインし「今日は安心しているぞ」と明かし「昔、ここ後楽園ホールで言ったよな。お前には期待している。そして俺の位置まではい上がってこい、と。Ｉｎａｍｕｒａ、よくはい上がってきたな！」と感動を表すと「次は俺がＧＨＣヘビーのベルト行かせてもらうぞ！お前がチャンピオンで俺が挑戦者。このシチュエーション、俺はむちゃくちゃうれしいぞ！」と受諾した。

反体制ユニット「金剛」時代から仰いできた拳王と待望のタイトルマッチに王者は「あの日の後楽園ホール、ユーの言葉があったからミーは腐らずにプロレスリングを続けることができました。世界で一番のタイトルマッチができる、とミーはビリーブしています」と誓い、決戦の場所を「３月８日、横浜武道館なんていかがでしょうか？」と指定し両者の激突が確実になった。

バックステージで王座奪還に挑む拳王は、王者へ「アメリカかぶれか…英語が大好きなのか…知らないけど」と切り出すと「俺の名前は、ケノーじゃなねぇぞ！ケンオウだ！そこまでネイティブに読まなくてていいぞ。次からはしっかりと昔のことを思い出してケンオウと呼んでくれ」と言い残すと雨上がりの雑踏に消えた。

◆２・１１後楽園全成績

▼ＧＨＣヘビー級選手権試合

〇王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（１９分３９秒 ＤＩＳ ＣＨＡＲＧＥ↓片エビ固め）挑戦者・杉浦貴●

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・内藤哲也、〇ＢＵＳＨＩ（１４分１２秒 ＭＸ↓片エビ固め）挑戦者組・ＫＥＮＴＡ、ＨＡＹＡＴＡ●

▼ＮＯＡＨ Ｊｒ． ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２６公式戦

アルファ・ウルフ、〇カイ・フジムラ（１１分２２秒 デスハンガー↓エビ固め）ドラゴン・ベイン、アレハンドロ●

▼同

〇ダガ、小田嶋大樹（８分３５秒 ディアブロウイングス↓エビ固め）Ｅｉｔａ、稲畑勝巳●

▼同

タダスケ、〇政岡純（４分１３秒 Ａｎｂｉｔｉｏｎｓ↓片エビ固め）小峠篤司、Ｈｉ６９●

▼同

〇マーク・トゥリュー、キーロン・レイシー（６分１７秒 トゥリュースタープレス↓片エビ固め）ＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ●

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、〇ガレノ、晴斗希、郄橋碧（６分０６秒 ガレノスペシャル↓体固め）征矢学、大原はじめ、小柳勇斗●、鶴屋浩斗