元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が11日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演し、衆院選で大勝した自民党の党内運営について推測した。

8日に投開票された衆院選で、公示前198議席だった自民は、単独で3分の2を超える316議席（315＋追加公認1）を獲得した。多数誕生した1年生議員を“高市チルドレン”と呼ぶ声も生まれている。

一方で、大勝したがゆえに、高市氏とは意見が異なる反高市派まで大量当選した。東野幸治からは「足、引っ張られますかね？高市さんのおかげで勝利した方がたくさんいてるのに、手のひら返しで政策面で反対とか言えるのかな」と疑問が上がった。

すると橋下氏は、一般論として政治家の習性を説明した。「自民党に限らず、手のひら返しするのが政治家ですから」。MC青木源太から「こんな状況で、これだけ勝っても足を引っ張る人が出てくる？」と問われると、「それが政治家！」と苦笑いした。

苦い思い出があるという。「どれだけ僕も応援に行って、応援に行って、当選した後にコロっとひっくり返る。悪口言われて。あんだけ行っただろ！っていう。それがいきなりXで“橋下のボケ！カス！”って。それが政治家。そういう凄い世界なんですよ」。スタジオからは「え〜！？」と驚きの声が上がっていた。