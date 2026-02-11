◇NBA スパーズーレイカーズ（2026年2月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAスパーズは10日（日本時間11日）、敵地でレイカーズと激突。“怪物”ビクター・ウェンバンヤマ（22）が40得点12リバウンドのダブルダブルでスパーズは6連勝を飾った。

“怪物”は第1Qから大暴れした。試合開始から6分間、シュートを失敗せずに3Pシュートを3本沈めるなど21得点をマーク。残り4分1秒でベンチに下がった。7分59秒出場した第1Qだけで25得点3リバウンドをマークした。

第2Qも速攻からディアロン・フォックスとの豪快アリウープダンクを叩き込むなど得点を重ねて、今季NBA前半最多37得点8リバウンドの大活躍を見せた。

第3Qは残り4分34秒に3Pシュートを決めると、残り4分13秒でベンチに下がった。最終Qは大量リードしていたため、ベンチから試合を見守った。

ウェンバンヤマは、26分6秒出場。40得点12リバウンド2アシストをマークした。シュートは20本試投で13本成功。FG成功率は65％。3Pシュートは6本試投で4本成功。3P成功率は66.7％だった。

プロスポーツのスタッツツール「stathead」によると、出場時間が27分未満で40得点をマークしたのは、1976―77シーズンのスリーピー・フロイド、パトリック・ユーイング以来となる49年ぶりの快挙達成となった。