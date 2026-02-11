アメリカNBCの有名司会者サバンナ・ガスリーさんの母親が行方不明となっている事件で、10日、容疑者が拘束されたことがわかりました。

NBCの朝の情報番組「Today」で長年司会を務めているサバンナ・ガスリーさんの母、ナンシー・ガスリーさん（84）は、先月31日から行方不明になっていますが、ロイター通信は10日、地元当局がアリゾナ州で容疑者を拘束したと伝えました。

ナンシーさんの行方はまだわかっていません。

ナンシーさんは先月31日の夜、家族との食事後、帰宅したところを目撃されたのを最後に行方不明になっています。地元当局は、今月1日未明に撮影されたナンシーさんの自宅玄関の防犯カメラ映像を10日に公開しました。映像には目出し帽をかぶった人物が家を物色し、カメラをふさぐ様子が映っています。玄関にはナンシーさんの血痕が残されていたほか、ナンシーさんのペースメーカーが切断されていたことなどから、地元警察はナンシーさんが誘拐されたとみて捜査しています。

アメリカメディアには身代金の要求文も届いていたということで、娘のサバンナ・ガスリーさんは、身代金の支払いに応じる意向を示した上で情報提供を呼びかけていました。