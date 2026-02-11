アストン・ヴィラはノッティンガム・フォレストでプレイするイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイト（26）の獲得に強い関心を寄せているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。



昨夏の移籍市場でトッテナムへの移籍が迫っていた同選手だが、最終的には残留し、2028年までの契約延長を結んだ。そんな同選手は今シーズンもチームを引っ張る存在として躍動しており、ここまでは公式戦34試合で7ゴール4アシストを記録している。





しかし、昨シーズン7位フィニッシュと躍進したフォレストは今シーズン苦戦を強いられており、現在は17位。まだ今節を戦っていないため、一試合少ない状況だが、18位のウェストハムとは3ポイント差で残留争いに巻き込まれている。そのため、同メディアはもしフォレストが降格することになったら、10番を背負うギブス・ホワイトの退団は避けられないと主張しており、ヴィラは野心的な目標としてギブス・ホワイトに注目しているようだ。しかし、ギブス・ホワイトには多くのクラブから熱視線が送られているようで、フォレストが残留を果たした場合でも、夏の移籍市場で拒否できないほど巨額のオファーが届く可能性もあるという。まずは残留争いから脱出する必要があるフォレスト。今節は最下位に沈むウルブズとの対戦で、勝ち点3は必須となるが、勝利できるか。