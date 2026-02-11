元欅坂４６・平手友梨奈（２４）と俳優の神尾楓珠（２７）が１１日、結婚を発表。多くの著名人から祝福が寄せられている。

２人はそれぞれのＳＮＳで「皆様へ いつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。２０２６年２月１１日 神尾楓珠 平手友梨奈」と直筆の連名を添えた。この報告を受け、Ｘ（旧ツイッター）では「てち結婚」「神尾楓珠」など関連ワードがトレンド入り。「てち」とは平手の愛称だ。

結婚を報告したそれぞれのインスタグラムにも祝福が続々届いている。神尾の親友で俳優の兵頭功海が「心の底からおめでとう！！！！！幸せにな」とコメントしたほか、ボートレースのＣＭで共演した俳優の前田旺志郎が「おめ」、女優の優希美青が「おめでとー！！！！」、元「モーニング娘。」の飯窪春菜が「おめでとうー！」などの声を寄せている。

この投稿には多くの「いいね！」もついており、５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーの佐野勇斗、木戸大聖、宮世琉弥、堀田真由、アイドルグループ「℃―ｕｔｅ」の元メンバーで歌手・鈴木愛理、タレントのＳＨＥＬＬＹらが反応。平手の投稿には女優の西田尚美、ＨＫＴ４８の元メンバーで女優の兒玉遥らが「いいね！」を寄せている。