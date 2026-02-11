お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が10日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・09）に出演。飛行機で隣の席になった男性の目撃談を語った。

正月旅行で飛行機に乗った際、「隣の人をパッと見たら、60代ぐらいの男性で小指がないんですよ」とジュニア。「そうなんや」と思いながらも、何となく様子をうかがっていると、その男性は自身の席とエコノミークラスを何度か行き来しており、「たぶん舎弟はエコノミー」と推測した。

その後、機内のコンセントに不具合があったらしく、その男性は外国人CAを呼びつけ「チェンジ！チェンジ！」と大騒ぎ。食事が来た際にも、思っていた料理ではなかったのか、再び「チェンジ！」と騷ぐも希望が通らず、「ブランケットをかぶってふて寝をしはった」という。

しかし目的地に到着後、その男性は「ブランケットをめっちゃ丁寧に、めっちゃ綺麗に畳んで」いたといい、ジュニアは「だいぶ長い間懲役に行ってはったんやな」と想像。「もう染みついてもうてるねんやろな、長いこと行ってはったんやな〜」と感心すると、お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「なんちゅう危険な漫談を持ってくるんですか」と爆笑していた。