歌手のアグネス・チャンさんが2月7日、公式ブログを更新し、母親が遺してくれたネックレスを身につけた姿を公開しました。



【写真を見る】【 アグネス・チャン 】 母の形見のネックレス 「母との思い出、身につけてると。。。暖かい」 穏やかな笑顔で 「大切に集めてくれた」 ジュエリーに込められた想い



ブログでは「今日は母が残してくれたネックレスを付けました」と投稿。アグネスさん自身が母親にプレゼントしたジュエリーが複数あり、それらを母親が大切に集めて、形見として再びアグネスさんに残したものだそうです。



投稿された写真では、黒を基調とした装いに白いフリルが印象的なブラウスを着用したアグネスさん。母親から引き継いだネックレスを身に付け、穏やかな笑顔を見せています。







「母との思い出、身につけてると。。。暖かい」と、母親との絆を感じさせるコメントも添えられています。



投稿には「#母との思い出」「#ネックレス」というハッシュタグも付けられており、形見のジュエリーを通して母親との思い出を大切にしている様子がうかがえます。





この投稿に「お母さんが喜んでくれているでしょうね」「大事に使ってくれていたのですね 思い出の品身につけて素敵です」「お母様との思い出、心温まりますね」「素敵な思い出大切にしてくださいね」などの声が寄せられています。



