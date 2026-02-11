新幹線で2時間半…スリムクラブ・真栄田「モヤモヤを感じながら」 座席めぐる対応にSNSさまざまな声
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（49）が11日、自身のXを更新。新幹線での“モヤモヤ”エピソードをつづった。
【画像】「撮影の許可は取っておりません。」新幹線でのショット
投稿で「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた」と明かし、「仙台の先、古川まで2時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります」と過ごしたことを報告した。
「ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました」とボケ。「僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはいます」とコメントした。
さらに次の投稿で「ちなみに、内間のお母さんは、初めて新幹線に乗った際、前の席の方に『シート倒しても良いですか？』と聞かれ、『ぜひ』と答えた」と告白。
その後も「後ろに人がいなくても、席を倒さない派もいる」と、相方の内間政成（49）が、新幹線で座席を倒さずまっすぐに座るショットを公開した。
これらの投稿に「聞かなくてもいいと思います。私、いつも勝手に倒します」「わかります、そのモヤモヤ…でもちゃんと“聞いた”っていうマナーは立派だと思います」「マナーとして聞いたのに断られるとキツいですよね」「私も聞かれたら無視するか、『ダメ』っていう」「そういう時は『倒してもいいですか？』ではなく『倒しますね』でいいです」「今回『ダメ』と即答されたのは、正直ちょっと強いけど、ルールというより感情の衝突」など、さまざまな意見が集まった。
【画像】「撮影の許可は取っておりません。」新幹線でのショット
投稿で「新幹線、席倒していいか聞いたら、金持ちそうでワガママそうなおばさんに、『ダメ』と言われた」と明かし、「仙台の先、古川まで2時間半、背中に、モヤモヤを感じながら真っ直ぐに座ります」と過ごしたことを報告した。
「ちなみに、金持ちそうで、ワガママそうは、内間が思ってそうなので書きました」とボケ。「僕は一切思ってません。嫌な人だなと思ってはいます」とコメントした。
その後も「後ろに人がいなくても、席を倒さない派もいる」と、相方の内間政成（49）が、新幹線で座席を倒さずまっすぐに座るショットを公開した。
これらの投稿に「聞かなくてもいいと思います。私、いつも勝手に倒します」「わかります、そのモヤモヤ…でもちゃんと“聞いた”っていうマナーは立派だと思います」「マナーとして聞いたのに断られるとキツいですよね」「私も聞かれたら無視するか、『ダメ』っていう」「そういう時は『倒してもいいですか？』ではなく『倒しますね』でいいです」「今回『ダメ』と即答されたのは、正直ちょっと強いけど、ルールというより感情の衝突」など、さまざまな意見が集まった。