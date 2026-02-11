◇NBA レイカーズ108ー136スパーズ（2026年2月10日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（28）が10日（日本時間11日）の本拠地スパーズ戦で先発出場。シュート不調の中で豪快ダンクを叩き込むなど6得点4リバウンド2アシストをマークした。チームは完敗で2連敗を喫した。

28歳初戦となった9日（同10日）の本拠地サンダー戦では2本の3Pシュートを決めるなど12得点。チームは昨季王者相手に接戦で競り負けた。

この日は、ルカ・ドンチッチ、レブロン・ジェームズ、オースティン・リーブスらが欠場。主力を欠く中でスタメンに名を連ねた八村。

第1Q残り4分50秒に左サイドでステップバックのジャンプシュートを決めて初得点を挙げた。残り3分4秒でベンチに下がった。第2Qは残り10分20秒からコートに立ったが、シュート確率が上がらず全て失敗に終わった。

第3Qはスタートから出場。開始早々に右エルボー付近からジャンプシュートを決めて後半初得点を挙げた。残り4分54秒で速攻から豪快ダンクを叩き込んだ。残り2分51秒でベンチに下がった。

大量リードを許した最終Qは出場機会が無かった。

八村は26分35秒出場。6得点4リバウンド2アシストを記録した。シュートは12本試投で3本成功。FG成功率は25％と低迷。3Pシュートは3本試投したが、全て失敗に終わった。

チームは第1Qから“怪物”ビクター・ウェンバンヤマに圧倒された。前半から大量リードを許す苦しい展開に。主力を欠く中で勝ち越すことは出来ず2連敗を喫した。