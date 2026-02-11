タレントの小池美由が１１日に自身のＳＮＳを更新し、第１子妊娠を発表した。

フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた元キックボクシング日本王者で、俳優の宮城大樹と２３年３月に結婚した小池。

インスタグラムを更新し「ご報告です。いつもありがとう これからもよろしくお願いします」とつづると、「いつも応援してくださっている皆さまへ私事ではありますが、このたび私たち夫婦に新しい命を授かることができましたので、ご報告いたします。」と第１子妊娠を報告した。

続けて「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた嬉しいご報告となります。安定期を迎え、出産は今年の初夏を予定しています。無事に生まれてきてくれることを楽しみに、家族で一日一日を大切に過ごしています。体調に気を配りながらにはなりますが、これからも変わらず大好きなお仕事と向き合っていきたいと思っていますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。２０２６年２月１１日 小池美由」と、直筆で名前を記した。

ファンからは「めっちゃおめでとうございます 体調に気をつけて元気な赤ちゃんが生まれてきますように」「泣く 本当におめでとう」「おめでとうございます 嬉しいお知らせです」「ゴットタンから見てた小池が、、、おめでとう」などの声が寄せられている。

小池は１つ前の投稿でトレーニングウェア姿を披露していた。