藤井直樹、元美 少年メンバーらとのオフショットに反響「Hi美は永遠」「目頭が熱くなる」
【モデルプレス＝2026/02/11】藤井直樹が2月8日、自身のInstagramを更新。元美 少年メンバーとのオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】STARTO所属イケメン、元美 少年メンバー同士で2ショット
藤井は「大好きなみんな最高に輝いてた！！俺も負けないぞー！！」と添えて、1月29日〜2月1日に神奈川・横浜アリーナにて開催された「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」に訪れた際のオフショットを投稿。「もっとみんなと写真撮りたかったけどバタバタしてて何人かと」と綴り、元美 少年でACEes（エイシーズ）の佐藤龍我、那須雄登との2ショットを投稿。他にもB&ZAI（バンザイ）の橋本涼、今野大輝、菅田琳寧との仲睦まじい2ショットも披露し「今年も昨年に続き公演のMVPを5位から発表させていただきました 最後の写真は1位発表後の写真です笑 ちなみに1位は藤井です」と同イベントに出演したメンバーから胴上げをされている写真も公開している。
STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニアが2025年2月16日、これまでのグループを編成し、新たに3組のグループ「ACEes」、「KEY TO LIT」（キテレツ）、「B&ZAI」を結成したことを発表。藤井はジュニア内グループ・美 少年のメンバーとして活動していたが、同発表によりソロで活動していくことが明らかとなった。
この投稿には「Hi美は永遠」「絡み最高すぎ」「藤井ちゃん愛されすぎ」「嬉し過ぎて目が腫れちゃう」「目頭が熱くなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆藤井直樹、スタフェスで元美 少年メンバーらとオフショット
◆藤井直樹の投稿に反響
