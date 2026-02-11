秋野暢子、しらす明太子丼・湯葉あんかけ…手料理公開「器とマットがおしゃれ」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】女優の秋野暢子が2月9日、自身のInstagramを更新。「簡単ご飯」を公開した。
【写真】69歳朝ドラヒロイン「お店みたい」と話題の簡単おしゃれご飯
秋野は「しらす明太子丼 湯葉にあんかけ 簡単ご飯にしてます」と献立を記し、食卓の写真を公開。たくさんのしらすの上に明太子が乗った丼ととろみのあるあんをかけた湯葉の2品を披露した。
この投稿に、ファンからは「簡単だけど美味しそう」「器とマットがおしゃれでお店みたい」「真似したい」「ヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
