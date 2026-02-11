朝比奈彩、10kg仕込んだ手作り味噌公開「美味しいのは間違いなし」「楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/11】モデルで女優の朝比奈彩が2月9日、自身のInstagramを更新。手作り味噌を10kg仕込んだことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】32歳モデル「すごい」と話題の手作り味噌
朝比奈は「毎年恒例のお味噌作りに、さやかちゃんと行ってきました」と、テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーとともに味噌作りに参加したことを報告。「このお味噌に出会ってから毎日お味噌汁を飲む事が、楽しみになりました」とつづり、自作の味噌を公開。美味しさのあまり「10kgじゃ足りないかも」「もはや来年から20kg作ろうかな？と悩んできました。笑」と思わぬ事実も記している。
この投稿に「手作りだから美味しいのは間違いなし」「味噌作り楽しそう」「手作りってすごい」「仲良しのお友達羨ましい」「とても綺麗」などと話題を集めている。（modelpress編集部）
