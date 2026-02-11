美少女プラモ「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」など3製品のパッケージと商品画像が公開！ 2月14日発売予定
【30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：2,750円 【30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：1,650円 【30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：1,650円
BANDAI SPIRITSは、2月14日発売予定のプラモデル「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」のパッケージや商品画像を公開した。
今回「バンダイ ホビーサイト」の各商品ページが更新され、パッケージ画像を初公開しているほか、商品画像も公開されており、発売前に各商品の造形を確認することができる。
「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」
「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」
「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」
【新商品＆パッケージ紹介 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) February 11, 2026
2026年2月14日(土)発売予定✨
■#30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]
詳細はこちら🔽https://t.co/nmGL0M25yY#30ML pic.twitter.com/1Vf4WnjZH3
【新商品＆パッケージ紹介 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) February 11, 2026
2026年2月14日(土)発売予定✨
■30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]
詳細はこちら🔽https://t.co/urZP6sr76F#30ML pic.twitter.com/BYctQgKAmQ
【新商品＆パッケージ紹介 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) February 11, 2026
2026年2月14日(土)発売予定✨
■#30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]
詳細はこちら🔽https://t.co/Kaya8jat1p#30ML pic.twitter.com/tQJdj5KAKz
