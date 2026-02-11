【30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：2,750円 【30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：1,650円 【30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]】 2月14日 発売予定 価格：1,650円

BANDAI SPIRITSは、2月14日発売予定のプラモデル「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」のパッケージや商品画像を公開した。

今回「バンダイ ホビーサイト」の各商品ページが更新され、パッケージ画像を初公開しているほか、商品画像も公開されており、発売前に各商品の造形を確認することができる。

「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」

「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」

「30MS オプションパーツセット26(クライムユニット)[カラーC]」

