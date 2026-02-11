歌手でタレントの森口博子が11日に自身のアメブロを更新。大雪の影響で搭乗予定だった飛行機が大幅に遅延し、他の歌手らと空港で2時間以上待機したことを明かした。

【映像】小泉今日子、同級生アイドルと肩を組む笑顔の最新ショットに反響

この日、森口は「日曜日の雪は、大変でしたね」と切り出し「長崎から、19時35分の飛行機で帰ってくるはずでしたが…雪の影響で大幅に遅れて、東京に着いた時は、夜中の0時過ぎ」と報告。「欠航になってる飛行機が多い中、乗れただけでも、ラッキーだね」と述べつつ、歌手の堀江美都子、影山ヒロノブ、遠藤正明とともに「長崎空港でずーっと2時間以上、ひたすら待っていました」と明かした。

続けて「みんなで、『困ったなあショット（笑）』」とコメントし、4人での集合写真を公開。堀江については「『もお、お化粧がグチャグチャよ』と。にも、関わらずプライベートショットに応じてくださり、感謝です」とつづった。

また、待ち時間にはレストランで食事をしたことも報告し「待ち時間が長かった分、レジェンドの堀江美都子さん、影山ヒロノブさん、遠藤正明さんと、いつもより一緒に長くいられて、幸せでした」と前向きにコメント。「思い出深い長崎公演でした」とつづり、ブログを締めくくった。