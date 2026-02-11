低空公共航路における地上移動通信ネットワークのカバー率、2027年までに90％以上に―中国

中国の工業情報化部、中央インターネット情報弁公室、中央空中交通管理弁公室など5部門は2月10日、共同で「情報通信業の能力を強化し、低空インフラの発展を支援することに関する実施意見（以下、「意見」）」を発表し、情報通信業の能力とリソースの優位性を十分に活用することで、低空経済の健全かつ秩序ある発展に堅固な基盤を提供していくことを明記しました。

「意見」では、2027年までに全国の低空公共航路における地上移動通信ネットワークのカバー率を90％以上にまで引き上げ、多様な技術を融合した信号感知スキームをさらに完備し、低空ナビゲーションサービスのレベルを継続的に向上させ、情報関連の基盤インフラに関する標準を10項目以上策定し、都市管理、物流輸送、文化観光などの分野に向けた低空通信の代表的な応用シナリオを形成することを打ち出しています。

中国情報通信研究院技術・標準研究所副チーフエンジニアの杜加懂氏によると、低空通信については、300メートル以下の低空航路沿線や低空技術の活用が進む重点エリアを対象に、既存の5Gなどの移動通信ネットワークインフラを十分に活用し、需要に応じて低空移動通信ネットワークのカバレッジを推進します。地上の移動通信、専用ネットワーク、衛星通信などを総合的に活用し、異なる飛行範囲・高度・用途に応じた通信ニーズに対応します。（提供/CRI）