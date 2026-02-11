ÇÐÍ¥Ä©Àï¤Ç¤âÏÃÂê¡Ä¸µºå¿À¥¨¡¼¥¹°æÀî·Ä¤µ¤ó¶á±Æ¤Ë¡Ö´üÂÔÂç¤ä¤ó¡×¡Ö°æÀî¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×
¸½Ìò»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¡Ä
¡¡±Ç²èÇÐÍ¥¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦°æÀî·Ä¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º±Ç²è¡Ö¿¿Ãë¤ÎÃØéá±£¤ì¡×¤ËËÜ¿ÍÌò¤Ç¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿°æÀî¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¥×¥íÌîµåOB¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¸µÀéÍÕ¥í¥Ã¥ÆOB¤Î¾®ÎÓ²í±Ñ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ±¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤¬¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡¢ËþÀÊ¤ÎÂçÀ¹¶·¡¡Í½Äê»þ´Ö¤òÄ¶¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢»£±Æ²ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¼«Á³ÂÎ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢´üÂÔÂç¤ä¤ó¡×¡Ö°æÀî·Ä¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¤±¤É¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤È±Ç²è½Ð±é¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°æÀî¤µ¤ó¤Ï2003Ç¯¤Ë20¾¡¤òµó¤²¤ÆÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤Éºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢03Ç¯¤È05Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£06Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤ËMLB¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»95¾¡¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£