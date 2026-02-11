顔、髪、衣装まで真っ白に…

プロスケーターの郄橋大輔が公開した犒稱儉瓮咼献絅▲襪大きな話題となっている。

2006年、10年、14年と冬季オリンピックに3大会連続で出場し、10年バンクーバー大会では、日本男子フィギュアで初メダルとなる銅メダルを獲得した郄橋。

現在プロスケーターとして活躍する36歳は「【#滑走屋 〜第二巻〜】新ビジュアル解禁」とし、自身がプロデュースするアイスショーのビジュアルをインスタグラムで公開。

衣装や顔、髪、身体を真っ白にしてカメラに視線を向けるクールな姿を披露。別の投稿では「想像を超えるステージが待っています・・・！」と期待を煽った。

この激変ビジュアルに「やばいです…」「何時も男前ですね〜」「想像が出来ません」「大輔Pは何をするかわからない」「いつも超予想以上！超斜め上〜」「さすが美の探求者」「期待値MAX!」「別世界に連れて行かれちゃいそう」などの声が寄せられている。 「滑走屋 〜第二巻〜」は3月19日から22日、オーヴィジョンアイスアリーナ福岡にて開催。