高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が、自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。3月19日に開幕する第98回選抜高校野球大会で個人的に実現してほしいカードを発表した。

3月6日に組み合わせ抽選会が行われる。

かみじょうは大阪桐蔭（大阪）―花巻東（岩手）を挙げ、「これ初戦で当たったら大会がもの凄い盛り上がると思う」と切り出した。

両校は2012年の春に初戦で対戦した。そのときの大阪桐蔭のエースは藤浪晋太郎。その藤浪から花巻東の4番・大谷翔平が第1打席で本塁打を放った。

一方、大阪桐蔭の4番・田端良基も大谷から7回に2ランを放ち、試合も9―2で勝った。

かみじょうは「今回、花巻東のエース左腕・萬谷堅心投手が注目されている。大阪桐蔭は4番の谷渕瑛仁選手。僕が観に行った近畿大会でサイクル安打を放った。ホームランより第1打席に打った三塁打の打球の速さが強烈だった」と説明した。

大阪桐蔭はエース吉岡貫介投手の他に藤浪を彷彿とさせる1メートル92の長身左腕・川本晴大投手を擁する。

一方、花巻東は1年生から4番の古城大翔選手が注目。2012年の対戦で競演したような両校“エース”と“4番”の対決はぜひセンバツの舞台で実現してほしい。