50代ずらり集合…今後の具体的な夢を明かす 東野幸治＆寺島しのぶ、後藤輝基、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブ
きょう11日放送のMBSテレビ『東野幸治＆寺島しのぶのR-50人生でやらないと後悔するコト！』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）は、50代タレントが集合する。
【写真多数】50代が集合…「人生でやらないと後悔するコト」を語らう様子
同番組は、50歳以上の関西の街行く人100人にやりたいことを調査し、50代のスタジオ出演者たちが、大小問わず「人生でやらないと後悔するコト」を発表するトークバラエティーの第2弾。
今回は、MCの東野幸治と寺島しのぶのほか、ゲストに後藤輝基（フットボールアワー）、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブを迎える。
共感できる悩みやこれからの人生観について、自由奔放にトーク。橋下は、“ドラマ『地面師たち』のハリソン山中が飲んでいた伝説のウィスキー「ポートエレン」を飲んでみたい”、的場は“もう一度フィジーの海に潜って夢のような景色を見たい”、友近は“スマホを捨てて昭和のように暮らしたい”、フットボールアワー・後藤は“身体を鍛えて恋がしたい”など、さまざまな夢を披露する。
【写真多数】50代が集合…「人生でやらないと後悔するコト」を語らう様子
同番組は、50歳以上の関西の街行く人100人にやりたいことを調査し、50代のスタジオ出演者たちが、大小問わず「人生でやらないと後悔するコト」を発表するトークバラエティーの第2弾。
今回は、MCの東野幸治と寺島しのぶのほか、ゲストに後藤輝基（フットボールアワー）、友近、橋下徹、的場浩司、ミッツ・マングローブを迎える。
共感できる悩みやこれからの人生観について、自由奔放にトーク。橋下は、“ドラマ『地面師たち』のハリソン山中が飲んでいた伝説のウィスキー「ポートエレン」を飲んでみたい”、的場は“もう一度フィジーの海に潜って夢のような景色を見たい”、友近は“スマホを捨てて昭和のように暮らしたい”、フットボールアワー・後藤は“身体を鍛えて恋がしたい”など、さまざまな夢を披露する。