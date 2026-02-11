「阪神紅白戦、白組１−４紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）

今キャンプ初の紅白戦が行われ、投打ともに若手が存在感を放った。

白組の先発を務めたドラフト５位・能登（オイシックス）は初回に木浪から空振り三振に奪うなど三者凡退。二回に打ち込まれて失点したが、２回４安打４失点とした。紅組で三回に登板した今朝丸は近本を二直に打ち取り、テンポ良く３人で抑えた。四回は走者を出しても得点は許さず、２回無失点にまとめた。

二回は初実戦初打席でスタメン出場した大山が、先頭で左中間への本塁打を放った。前川は１打席目から痛烈な左前打をマークするなどマルチ安打の活躍。四回は西純が今キャンプ初実戦で初安打となる中前打をマークした。

しかし予期せぬアクシデントも起こった。初回は先発の伊藤将が、佐藤輝の打球を左膝付近に当たって緊急降板。さらに三回には侍合流前の最終調整となった石井が前川に右前打を浴びた際に、バックホームのカバーに入って座り込んだ。立ち上がれずに担架に乗って引き揚げ、阪神にとって痛いアクシデントとなった。