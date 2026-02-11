辻ちゃん長女・希空（のあ）、パステル春コーデでキュートなランウェイ「見惚れる」「真似したい」と反響相次ぐ【TBS AKASAKA COLLECTION】
【モデルプレス＝2026/02/11】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が11日、東京・TBS赤坂BLITZスタジオで開催されたTGCとTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」に出演した。
【写真】辻ちゃん長女「見惚れる」ロングスカート姿
希空は、パステルカラーを基調とした春らしいファッションを披露。淡いピンクのトップスに水色のカーディガン、ロングスカートを合わせたコーディネートでキュートな魅力を放出した。
このランウェイを受け、ネット上では「見惚れる」「真似したい」「可愛すぎる」「脚長い」などと反響が上がっている。
バレンタイン直前の赤坂を舞台に開催された「TBS AKASAKA COLLECTION」。同局系ドラマ「未来のムスコ」（毎週火曜よる10時〜）や「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）の豪華キャストが集結したほか、村重杏奈、山下幸輝、なごみらがランウェイを闊歩。さらには、しなこによるパフォーマンスも実施された。MCは丸山礼、サブMCはTBSアナウンサーの南後杏子が務めていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆希空、春っぽファッションで登場
◆「TBS AKASAKA COLLECTION」テーマは「SWEET AKASAKA」
