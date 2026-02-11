千曲市の学校給食センターで、調理を担当する職員1人がノロウイルスに感染していたことがわかりました。



センターでは約3000人分の給食を調理していますが、13日まで休止するとしています。



ノロウイルスの感染が確認されたのは、千曲市の第1学校給食センターで調理を担当する女性職員（50代）です。

9日昼頃、勤務中に体調不良を訴え、帰宅後に発熱やおう吐の症状があったため検査を行ったところ、ノロウイルスが確認されました。ほかの職員や給食を食べた児童・生徒の体調不良は確認されていません。

この施設では市内8つの小中学校、約3000人分の給食を提供していますが、13日まで調理を行わず、対象の児童・生徒の保護者に弁当を持参するよう連絡しています。今後、施設のすべての職員の検査や消毒をおこなう予定です。



一方、長野市では今月6日、市内にある高校の寮から「体調不良者が出ている」と保健所に連絡がありました。寮で調理された料理を食べた19人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、発症者9人と調理従事者1人の便からノロウイルスが検出されました。

保健所は食中毒と断定し、10日から3日間、寮での食事の提供を停止するよう命じました。患者は全員、快方に向かっているということです。