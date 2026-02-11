タレントの若槻千夏（41）が10日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。アンチコメントへの対応について語った。

この日はシンガー・ソングライターで現役高校生でもあるMON7Aとトークを展開。記憶に残っているアンチコメントを問われ「私はもう復帰したての時に、めっちゃ多かったのが“若槻のワイプ古い”っていうのがめっちゃ多かった」とバラエティー番組でのワイプでのリアクションを批判されたと回顧。

若槻は06年に芸能活動を休養し、15年に復帰していただけに「“若槻のワイプって2005年で止まってるんだよな”ってめっちゃ言われてて」とも語り、どういうことかと問われると「今って、そんな過剰じゃないの。本当にVTRで思ったところにコメントするだけ」と説明した。

その上で「本当に15年前とか20年前って、“ええ〜っ！”とか言う」と口に手をやるなどのオーバーアクションでいちいち過剰にリアクションしていたと言い、「“ええ〜っ！”って、手をこの（顔の）周りでやるのが勝者みたいな。ありましたよね。よく（オンエアで）使われるみたいな」と続けた。

「“若槻のワイプ、古いよな”って。そう思われているんだって思って、他の人を見てみようと思ったら、全然違うかったりしたから」とも語り、「そういうので微調整できたから、私結構アンチ好きなんですよ」と前向きに話した。

MON7Aが「ちゃんと受け入れるっていうか、凄い」と感心すると「“若槻のこと、嫌いなんだよね”とか、“昔から嫌いなんだよね”っていう、好き嫌いしか言わないアンチに関してはイラっとするんだけど、それこそ“若槻のワイプって、2005年なんだよな”って素晴らしいコメントなんだよね」と逆に感激したと若槻。

「めっちゃ見てくれてるし、バラエティー大好きな人じゃん」と平然と話した。