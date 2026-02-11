堀口恭司「奥さんのことを傷つけるのは辞めてください」妻・川村那月に対する青木真也の指摘に反論
UFCファイターの堀口恭司が日本時間11日、自身のSNSを更新。格闘家の青木真也が妻でタレントの川村那月について言及した動画に対して「俺の事はなんでも言って良いですけど、事実と全く違うし奥さんのことを傷つけるのは辞めてください」と反論した。
【動画】青木真也の指摘に対して堀口恭司が反論「奥さんのことを傷つけるのは辞めてください」
堀口と川村は2023年の大みそかのRIZINのリング上で公開プロポーズして結婚。アメリカで暮らす堀口と日本で暮らす川村は遠距離結婚生活を過ごしながら、川村はタレント活動をセーブして夫を献身的にサポートしている。
堀口のYouTubeでは川村がインタビュアーとして声だけで出演するなど、堀口ファンが見たいものや聞きたいことをタイムリーに届けており、視聴者からも高く評価されてきた。しかし、9日に公開された元ボクサーでYouTuberの細川バレンタインの動画に出演した青木は、川村について「奥さんが自己承認欲求を満たしてるんじゃないですかね」「裏方でしょ、わきまえましょうって思っちゃう」と自身の考えを述べた。
格闘技ファンがこの動画の切り抜きを投稿すると、堀口は引用リポストし「奥さんはタレントとしての活動も続けながら俺のために時間を割いて頑張ってくれてます。いつも出過ぎてないか凄く気にしてますが、仕事でも凄く評価されてるしもっと活躍して欲しいと思ってます」と支えてくれる妻への思いをつづった。
続けて「俺の事はなんでも言って良いですけど、事実と全く違うし奥さんのことを傷つけるのは辞めてください」と青木に反論。この投稿にファンから「ファンはみんなわかってますよ。なっちゃんがどれだけ旦那さんを、堀口恭司という格闘家を支えてくれているか」「なっちゃんは最高だ。YouTubeのキョージへの質問も、本当にファンが聞きたい質問を選んで質問してくれている」と川村の献身ぶりを称えるコメントが相次いだ。
また、「格闘家としても、旦那さんとしても、素晴らしい漢」「お嫁さんを守る堀口選手、カッコいい！」「堀口選手が奥様をこれだけ大切に思っていることが知れて、心が温まりました。素敵なご夫婦ですね」と妻を守る堀口にも称賛が寄せられている。
