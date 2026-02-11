Ä«ÇòÎ¶¡Ö»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤ë¡×¡¡¿·ÆþËë½Ë²ì²ñ¤Ç·è°Õ¿·¤¿
¡¡1·î¤ÎÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤À¤Ã¤¿Ä«ÇòÎ¶¤Î¾º¿Ê½Ë²ì²ñ¤¬11Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÍèÆüÃæ¤ÎÎ¾¿Æ¤ò´Þ¤á¤ÆÌó130¿Í¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£½é¾ì½ê¤Ï5¾¡7ÇÔ¤«¤é¤Î3Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï»°Ìò¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²£¹ËË¾ºÎ¶¡¢ËëÆâ²¤¾¡ÇÏ¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤ÇÍèÆü¤·¡¢ÀéÍÕ¡¦ÆüÂÎÂçÇð¹â¡¢ÂóÂç¤ÇÁêËÐ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£ºòÇ¯9·î¤Î½©¾ì½ê¤Î¿·½½Î¾¤«¤é¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ç½ÐÀ¤¤·¡Ö¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Ø¸þ¤±¡Ö·Î¸Å¤Ï¤¦¤½¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£·Î¸Å¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£