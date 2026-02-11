この記事をまとめると ■ホンダは日本で販売するSUV5台のうち3台がすでに輸入車扱いとなっている ■日本未導入な海外専売となっているホンダのSUVを紹介 ■ホンダの日本未導入SUVには日本で売ったら人気を博しそうなモデルがいくつかある

ホンダの海外専売SUVが魅力的だった

いまや日本で販売する普通乗用車13モデル（シビックとシビックタイプRとCR-V e:HEVとCR-V e:FCEVをそれぞれ1モデルとして掲載している公式HPによる数え方）のうち、オデッセイ（中国）、アコード（タイ）、WR-V（インド）、CR-V e:HEV（タイ）、CR-V e:FCEV（アメリカ）の5モデルが輸入車となっているホンダ。もはやラインアップの3分の1が輸入車であり、人気のSUVに至っては、5台中3台が輸入車だ。

そう考えると、「ホンダが海外で販売しているSUVには、日本未導入ながら魅力的なモデルが多いのでは？」と思えてくる。そこで今回は、日本では売っていない海外専売のホンダSUVのなかから、「日本でも売ってほしい」と感じさせるモデルをピックアップしてみた。

パスポート

先日の東京オートサロン2026では試験的に展示され、日本導入の期待が一気に高まったミドルサイズSUV。初代はいすゞロデオの、2代目はいすゞウィザードのOEMモデルであったが、3代目からホンダオリジナルとなり、現行モデルは2024年登場の4代目。

販売エリアである北米ではミドルサイズに分類されるが、全幅2mを超える堂々たる体躯のもち主。そのぶん、積載性の高さには定評があり、堅牢なシャシーによる高い悪路走破性も有していることから、アウトドアスペシャルとしての活躍に期待が持てそう。ただし、北米専用モデルのため、左ハンドルしかないのが気がかりだ。

パイロット

こちらも北米専売。パスポートよりもさらに大きい全長5ｍ超の、ホンダ史上最大のSUVだ。初代モデルは2002に登場、現行モデルは2022年に登場の4代目。

3列シートの8人乗りというキャラクターで、北米ではファミリーユースとしての人気が高い。先日のマイナーチェンジによってエクステリアが刷新され、タフネスを強くアピールするデザインとなった。285馬力・355Nmのパフルな3.5リッターV6を搭載しているのも魅力だ。

プロローグ

ホンダとGMによる量産EVの第一弾。GM開発のリチウムイオンバッテリーとアーキテクチャーを採用し、ホンダが内外装をデザイン。「ネオ・ラギッド」をコンセプトにしたスタイリングは都会的な洗練さとSUVらしい力強さを併せもつデザイン。

シンプルなラインが大きさを感じさせないが、じつはCR-Vよりもひとまわり大きいミドルサイズのSUVだ。85kWhのバッテリーで約480km以上の航続距離を誇る。

北米以外のエリアでも海外専用モデルあり

BR-V

東南アジアなどの新興国向けに展開されるコンパクトSUV。全長4490✕全幅1780✕全高1651-1685mmというサイズは、ヴェゼルよりも大きくZR-Vよりやや小さいといったところ。

しかしながら、このコンパクトなボディに7人乗りの3列シートを備える。現在、日本で販売されるホンダのSUVに3列シートモデルは存在しないから、もしも日本導入が実現すれば、それなりの需要が見込めそうだ。パワートレインは1.5リッター直4ガソリンのみとされるが、CVTに加えて6速MTも選べるようだ。

イエS7／P7

ホンダが中国市場で展開するEVシリーズ「イエ」のミドルサイズSUV。東風本田ではイエS7として、広汽本田ではイエP7として、それぞれ異なるエクステリアが与えられて販売されている。

いずれも未来的でスタイリッシュなクーペ風ボディに89.8kWhのバッテリーを搭載し、その航続距離も620〜650kmを実現しているが、中国市場では400万円弱という価格がサイズの割に高いと受け止められており、販売面では苦戦を強いられている。

UR-V／アヴァンシア

中国市場におけるホンダのフラッグシップSUV。東風本田ではUR-Vとして、また広汽本田ではアヴァンシアの車名で販売される。アヴァンシアといえば、日本でもかつて販売されていたプレミアムステーションワゴンをイメージするかもしれないが、中国のUR-V／アヴァンシアはクーペ風ボディのSUV。パワートレインは1.5リッターと２リッターのふたつの直4ターボエンジンを揃える。

このように、海外市場に目を向けると、ホンダは日本でラインアップしていない魅力的なSUVを数多く展開している。これまでは車格や価格の問題で日本導入が見送られてきたモデルも多いようだが、SUV人気が続くいまであれば、あらためて検討する余地は十分にありそうだ。SUVラインアップの輸入車比率が高まっている現状を踏まえれば、今後、これら海外専売SUVが日本導入されてもおかしくない。