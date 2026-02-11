読売新聞社が９〜１０日に行った緊急全国世論調査で、今回の衆院選の結果を全体として「よかった」と答えた人（全体で５５％）は、１８〜３９歳で６３％、４０〜５９歳で５８％と若年層ほど肯定的だった。

一方、６０歳以上では「よかった」４８％、「よくなかった」３８％で差が小さかった。「よかった」は男女別では、男性が６１％で女性の４９％より高かった。高市内閣の支持率は若年層や男性で高い傾向が続いており、こうした層が自民党の圧勝を歓迎している。

中道改革連合に期待しない「８０％」

中道改革連合は衆院選で、野党第１党の座を維持したものの、小選挙区で立憲民主党出身者が大量落選した。中道改革に「期待しない」との回答は８０％で、衆院解散直後の前回１月調査から１１ポイント上昇。「期待する」は１６％（前回２２％）に落ち込んだ。

衆院選で自民が大きく議席を増やした理由（９項目から複数回答）を支持政党別にみると、野党支持層でも「野党の党首に魅力がなかった」が３番手の６４％で、回答者全体と並んだ。野党支持層のトップは与党支持層や無党派層と同じく「高市首相の政治姿勢が期待された」の７３％だった。リーダーとしての信任を主要争点に据えた首相に対し、野党が有効な争点を打ち出すことができず、「党首対決で敗れた」という認識が野党支持層にも広まっていることがうかがえる。

無党派層でも「野党の選挙準備が不十分だった」が６３％、「野党の党首に魅力がなかった」が５８％など、野党の力不足を挙げる回答が目立った。