オーランド・ブルームに新ロマンス浮上 スーパーボウルで目撃される
ケイティ・ペリーと破局したオーランド・ブルーム（49）が、2月8日米カリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアムで開催されたスーパーボウルにて、スイス人モデルのルイザ・レメル（28）と親密そうに腕を組む姿をキャッチされた。NFLの頂上決戦であるこの試合では、他にもセレブカップルが目撃されている。
【写真】ケイティ・ペリー、来日2ショットでトルドー元カナダ首相との交際をインスタグラムで公表
TMZによると、スタジアムを去る際に、自身より21歳年下のルイザとしっかり腕を組んで歩くオーランドの姿がキャッチされたという。ルイザは薄いグレーのバギーパンツと白いTシャツに、ブラウンのブルゾンを合わせた姿。黒いバギーパンツとブルゾン、キャップを身に付けたオーランドは、幸せそうでリラックスしており、とてもシングルには見えなかったそうだ。
オーランドは昨年7月、娘デイジー・ダヴをもうけたケイティとの破局を公表。ケイティはその後、ジャスティン・トルドー元カナダ首相と交際し、昨年末に来日した際、インスタグラムにて関係をオープンにした。また岸田文雄元首相のX（旧ツイッター）でも、トルドー元首相とケイティ、岸田元首相夫妻が並ぶ4ショットが公開され、「カナダのトルドー前首相がパートナーと来日され、私たち夫妻と昼食をご一緒しました」と紹介された。
なお、この日スタジアムでは、このところロマンスが報じられているキム・カーダシアンとF1レーサーのルイス・ハミルトンが親しそうに観戦する様子が目撃されたほか、ハーフタイムショーにもカメオ出演したカーディー・Bが、試合に出場する恋人ステフォン・ディグスを応援。
さらにジャスティン・ビーバーと妻ヘイリー、ジョン・ハムと妻アンナ・オシオラ、ローガン・ポールとニーナ・アグダル、ディラン・スプラウスとバーバラ・パルヴィン、ベッキー・Gとサッカー選手の婚約者セバスチャン・レットゲットらの姿も目撃された。
