歌手の小柳ルミ子さんが2026年2月10日にブログを更新し、歯の手術後の経過を明かした。

「痛み止めの薬を1錠飲んだだけで耐えられました」

小柳さんは26年1月13日のブログで、「『右下の歯茎が腫れてて痛いから 一寸 膿を出して貰って来るね』と歯医者へ行ったことを話題にした。歯の痛みを我慢していたところ、医師によると、「歯が根元迄裂けてる」状態になっていたとのことで、「急遽 手術となりました」と報告していた。

手術から1か月弱が経った2月10日のブログで、小柳さんは「今日は術後の消毒と経過観察に行って来ました」と報告。サングラスをかけた自身の顔写真のアップを公開し、「右の腫れ...殆ど分からない程度でしょ？」と明かした。

また、小柳さんは「痛みも痛み止めの薬を1錠飲んだだけで耐えられました」としつつ、「先生の丁寧で誠実でそして技術の高さを実感致しました」とつづっていた。

小柳さんによると、「治療が終わり今後のスケジュールを考慮した上で完治迄数ヶ月掛かる...そのプラン 準備を事細かに丁寧にそして愛情を持って説明して下さいました」とのこと。「完治迄 頑張ります」とつづった。