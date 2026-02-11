◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）１週前追い切り＝２月１１日、美浦トレセン

昨年の覇者コスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）はＷコースで、厩舎のパターンである長めからの併せ馬ではなく３頭併せで僚馬に先行する形の調教を実施。直線半ばで１頭脱落する速い流れの中でも脚いろは衰えず、楽な手応えでアンパドゥ（５歳３勝クラス）に併入し、５ハロン６５秒７―１１秒６をマークした。太田助手は「セオリーとは違いますが、ここ数戦ゲートの出がひどくなっているのでそれを修正できるようにメニューを考えて、返し馬に入れてから５ハロンの調教を行いました」と意図を説明。「馬はガラっと変わってくれて、ようやく本来の走りをしてくれました」と手応えを口にした。

２週前の段階では右後肢に弱さがあり調整が遅れていたが、その週の土曜日から一気に良化。「やっと普通の調教ができるようになりました。順調度でいえば去年より劣り、水曜と日曜だけでは去年の水準にはもっていけないので、明日（１２日）以降にも攻めた調教をしたいと思います」と同助手は力を込めた。