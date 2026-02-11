ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われ、アダム・シャオイムファ（フランス）はパーソナルベストとなる102.55点で3位につけた。五輪の大舞台での華麗な演技とともに、視聴者の目を奪ったのはまるで筋肉をまとったような衣装。日本のファンからも「衣装が筋肉！」「刃牙とかジョジョみたい」といったコメントが上がっている。

25番滑走でリンクに登場したシャオイムファ。華麗なジャンプやスケーティングとともにファンの視線を奪ったのは、今回も独創的な衣装だった。

黒をベースとした衣装だが、上半身はまるで筋肉をまとっているよう。他のスケーターとは一線を画す露出度高めのデザインに、中継を見た日本人ファンからも驚きのコメントが相次いだ。

「肉襦袢みたいな衣装の人おる。刃牙とかジョジョみたいでかっこいい」

「衣装が筋肉！」

「あの衣装着こなすのやばい」

「衣装もびっくりしたけど、スケートすごかった！」

「衣装が面白くてちょっと集中して見られないｗ」

首位のイリア・マリニン（米国）、2位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）とともに100点台をマークしての3位。メダル獲得への期待も高まっている。



（THE ANSWER編集部）