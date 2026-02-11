シンガー・ソングライターのチャーリーXCXが主演する三池崇史監督の新作映画（仮題：「Untitled Kyoto」）に、「ウォーキング・デッド」で知られる俳優のノーマン・リーダスと「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の女優ミリー・アルコックが新たにキャスト入りした。共演は笠松将、水原希子。物語は友人3人の京都旅行が、チャーリー演じるキャラクターが「苦しみに囚われた霊」に憑依されることで悪夢へと転じていくホラー展開になるという。



【写真】ホラー大好きの女性歌手 三池監督の新作では主演を務める

製作はチャーリー自身の会社Studio365が手がける。音楽アーティストとして名高いチャーリーだが、映画製作への意欲も以前から語っており、今回の企画はその流れの延長線上にある。



また、チャーリーは以前、「『Itガール』（時代の空気を体現する女性）が登場する『ファイナル・デスティネーション』を作りたい」と語っていたことがある。ホラー好きとして知られるチャーリーは、新作「ファイナル・デッドブラッド」を観る前に、シリーズ1～5作を改めて総復習したことを明かしていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）