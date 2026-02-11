日テレ・東京ヴェルディベレーザのFW山本柚月が海外移籍へ

女子サッカー・WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザは2月10日、FW山本柚月が海外移籍を前提とした準備のため、チームを離脱することを発表した。

ファンからは「まじかぁぁぁぁぁぁ」「どこなんだろうね」と驚きや新天地への関心が寄せられている。

23歳の山本はベレーザの下部組織から昇格し、スピードとテクニックを兼ね備えたアタッカーとして活躍。年代別の日本代表でも実績を積み、現在のWEリーグでもチームの攻撃を牽引する中心選手として存在感を放ち、昨シーズンはリーグ最優秀選手賞を受賞した。

リーグ再開直前というタイミングで、山本は海外移籍の手続きに入る。また、選手本人のコメントや詳細な移籍先については、契約が正式に決定したタイミングで発表される予定だ。

チームの主力であり、生え抜きの看板選手の離脱とあって、SNS上では「えええーーー！」「あぁぁぁぁ遂に来てしまった」「激アツ」「遅いくらいではあった」「どこなんだろうね」「うおー、ついに来たか！」「まじかぁぁぁぁぁぁ」「ビックリしたが、遂にその時が来たという事か」と反響が沸き起こっている。（FOOTBALL ZONE編集部）