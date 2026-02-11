霜降り明星せいやが、芸人界で“もっとモテてても良い”と思う人を実名告白した。

【動画】爆モテ美女たち、水着姿で飛び跳ね大はしゃぎ

ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』が2月11日から配信スタート。これに先駆けて2月10日、都内スタジオにて記者会見が実施。MCは前作からYOU、霜降り明星せいや、谷まりあが続投するほか、新たにtimeleszの菊池風磨が就任した。

会見の中では番組のテーマに絡め、司会の瀧山あかねABEMAアナウンサーから「もっとモテてもいいのになという芸人さんはいますか？」と質問が飛ぶと、YOUは「誰がモテてるんだろう？」と素朴な質問で被せる。これにせいやは「レインボーの池田（直人）とか、EXITの兼近（大樹）とか、1番モテてるんじゃないですか。アインシュタインの（河合）ゆずるさんも」と即答した。

そして「もっとモテてもいい」という芸人について熟考した末、せいやは「わかりました。（現在でも）モテてると思うんですけど、レインボーのジャンボ（たかお）じゃないですかね。好きな人は好きなんじゃないですか」と持論を展開。

続けてせいやが「あいつの事、嫌いな人いないと思うし、あいつは（池田の）振りにされがちなんですけど、隠れモテだと思います」と力を込めると、滝山アナは「確かに」と納得した様子だった。

「ラブパワーキングダム」は、モテることを自認している美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する番組。今回は、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台にしたモテバトルが繰り広げられる。なお菊池はスケジュールの都合により記者会見欠席となった。