演歌歌手の三山ひろし（45）が、11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父親の一面を見せた。

2012年3月に結婚し、現在は中学生の長女、小学生の長男の父となった三山。2人の子供について、三山は「かわいいですね。だいたい“中学生とか高校生に上がっていけば、憎たらしいことを言われてかわいくないよ”って言われるんですけど」と笑ったが、「最近は僕の歌はもうあんまり聞かないですね」とも。

そして「上の女の子はKPOPとかそういうのが好きで、下の子はゲームですね。夢中になってやってますね」と告白。「ピアノはずっとやってるんです、2人とも。ずっと続けててコンクールに出たりとか」と打ち明けると、司会の黒柳徹子は「そんなに凄いの！？」とビックリ。「難しくなってくるんですよね。そうすると不満を漏らしたりしてますけど、レッスンの時は必ず行きますんで」と話した。

また長女の普段の生活ぶりを「おしゃれ大好きでして、ネイルアートみたいなのがある」と三山。「私はよく分かりませけど、つけ爪にビーズを足したりとかするのが好きで、クリスマスプレゼントでキットをサンタさんにもらって、それを大事にして作ってますね」といい、「休みの日にやってますね、楽しそうに」と目を細めていた。