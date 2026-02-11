さまざまある個性派書店ですがここ『天狼院書店』の切り口は本を通じて展開できるモノコト、そのすべての“体験” への招待。想像のそのはるか先の「本の可能性」を、いざ体験！

これが「インフィニティ∞リーディング」だ！『天狼院書店』＠渋谷

『天狼院書店』のキャッチフレーズには“人生を変える”とある。どういうことやねん？当然そう思ってHPを見るとこう書いてある。

「『本』だけじゃなく、その先の『体験』まで提供する、次世代型書店です」と。

本を売っているだけじゃない。読書会や部活、ゼミなどのイベントもと。ほほう。で、どんなんあるの？ とさらに読み込んで驚き。コンテンツ多すぎ!!読書会はわかるが、文章講座、写真学校、AI講座、結婚相談所まであるぞ。もはやこれは、何かひとつでも実際に突入してみるしかないな……。

天狼院書店ならではの“仕掛け”のある本もいろいろ置かれている

てなわけで今回参加することにしたのが、“AIを駆使した究極の読書体験”を提供するという「インフィニティ∞リーディング」。AIを駆使してより広く、深く、速く読む方法を実現。新感覚の「読書」を楽しめるというやつだ。

なんかサイバーっぽいけどワクワクするな。本日のお題本は『歌舞伎 家と血と藝』（中川右介著・講談社現代新書）。なかなか厚い。しかもオレ、歌舞伎についてはほぼ門外漢だけど大丈夫か？

19時、『天狼院カフェSHIBUYA』店内に設けられたステージにスタッフと店主の三浦崇典さんが登壇。ちなみに三浦さんには書評家やAIパイロット（案内人だね）って肩書きもある。

『天狼院書店』代表 三浦崇典さん

まずは読み方の大枠を解説。ふたつのモニターを使い、メインモニターにはお題本の電子書籍を読み込ませて開く。で、サブモニターでAIにさまざまな聞き込みをしながら読む。会場ではこのサブモニターが大画面で共有されている。

続いては最新版AIにお題本について「できるだけ詳しく調べてレポートしてください」と指示。おー、アウトプット早っ。うーむすげえ、わかりやすい。

AIを使ってディープに読み込むっていう体験が新鮮。毎月水曜日に月4回開催される。お題の本はTYPEがC=Classic、P=Practice、W=Wellness、S=Storyの４つに分かれている。今回はTYPE C。古典的なものを読み解く回！

で、これをガイドにしながら読み進め、疑問はAIにどんどん聞いていく。音声機能でAIと会話しながら読む感じだ。「現代の金銭感覚だと当時座元はどのくらい稼いでいた？」とか、ちょっとした疑問にもペラペラ。読む傍から疑問を掘っていくから、確かに読み込みが深く、複雑怪奇な歌舞伎の世界が次々読み解かれていく。

「読書は有益な情報をどう取り込むかだから、あらゆる手段で読む。難しい本でも深く読み解けます」（三浦さん）。

たかが読書どころじゃない、すんごい読書体験ができてしまった。確かに人生、変わるかもしれん！

「インフィニティ〜」は1回3850円で月15400円。読書クラブ会員（月11000円・特典各種あり）になると参加無料

［店名］『天狼院カフェ SHIBUYA』

［住所］東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3階

［電話］03-6450-6261

［営業時間］11時〜21時

［休日］無休 ※施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか渋谷駅から徒歩2分

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

『おとなの週末』2025年10月号

