将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と伊藤匠二冠（叡王、王座、23）が2月11日、第19回朝日杯将棋オープン戦決勝戦で激突。大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」を舞台に、午後2時15分から対局を開始した。振り駒の結果、先手番は伊藤二冠に決定した。

【中継】藤井六冠VS伊藤二冠 大注目の決勝戦（生中継中）

藤井竜王・名人は、午前中に行われた準決勝で佐藤天彦九段（38）に勝利。3年ぶり、歴代最多タイとなる5度目の優勝を目指している。一方、伊藤二冠は初の決勝進出。午前の準決勝では阿部健治郎七段（36）に勝利した。

両者の公式戦対戦はこれまでに20局あり、藤井竜王・名人の14勝6敗。しかし、2024年に八冠王だった藤井竜王・名人の牙城を崩し、伊藤二冠が叡王位を奪取。さらに、2025年の王座戦でも伊藤二冠がフルセットの末に2つ目のタイトルを手にしたことは大きな話題となった。

タイトル戦ではすでに4度の激突があったものの、早指し棋戦では2022年度、2024年度のNHK杯での2局のみ。公式戦では、王座戦五番勝負の決着局以来約4カ月ぶりの対戦となる。藤井竜王・名人の3年ぶり優勝か、伊藤二冠の初Vか、8つのタイトルを分け合うトップランナー同士の一戦から目が離せない。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）