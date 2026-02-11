上京する娘が「築浅でバストイレ別じゃないと無理」と言いますが、家賃“12万円超”に衝撃…！ さすがに「学生にはぜいたく」ですよね？ 今どき都内で家賃7万円は厳しいですか？
東京都の一人暮らしの家賃相場
東京と一言で言っても範囲は広く、どの地域に住むかによって家賃相場は大きく異なります。都内の家賃相場の一例は、図表1のとおりです。
図表1
憧れの東京での一人暮らし、できる限りよいところに住みたいと考えるのは当然でしょう。ただし、家賃は継続的にかかり続けるコストのため、現実的な金額にする必要があります。
都内で築浅・バストイレ別の家賃12万円超の物件を希望する娘
憧れていた東京での一人暮らし、子どもが「キラキラした生活がしたい」と考え、よい物件を要望するケースも考えられます。
家庭によって違いはあるでしょうが、親が家賃を支払うとしても、12万円を越える物件はぜいたくと言わざるを得ないでしょう。一般的に住居費の目安は、給料の手取りの3分の1までとされています。
親の年収600万円ならば、手取りは約500万円です。月の手取りは42万円弱となり、その3分の1は約14万円です。親は住宅ローンを月々7万円返していると仮定すると、娘の家賃と合わせて毎月19万円以上が住居費で出ていく計算です。手取りの半分弱が、住宅ローンと娘の家賃で出ていき続けるのは、現実的ではないでしょう。
子どもの家賃に充てられるのは、14万円から住宅ローンの7万円を引いた7万円程度です。家賃7万円の物件に住むか、子どもが一部負担して8～10万円程度のアパート・マンションに住むのが堅実ではないでしょうか。
都内で家賃7万円は厳しい？
都内で家賃7万円の物件を探すのは難しいのでしょうか。東京でも、家賃7万円の物件は数多く存在し、なかには新しい物件もあります。ただし、多くは築古だったり最寄りの駅から遠かったりする物件で、駅近で築浅・バストイレ別のアパートやマンションを探すのは難しいでしょう。
一人暮らしの物件を探すときは、譲れない条件と妥協ポイントを決めると選びやすくなります。最寄りの駅までの徒歩時間は何分までOKなのか、バストイレ別は必須なのか、築古はどこまで妥協できるのかなどを決めておくと、満足できる物件を探しやすいでしょう。
賃貸物件では、家賃だけではなく、敷金や礼金、仲介手数料がかかることが一般的です。また、一度入居すると簡単には引っ越すことはできないため、周辺環境を含め、よく確認しなければなりません。
まとめ
都内での一人暮らしは、予算が限られている場合、立地や築年数など、どこかのポイントを妥協する必要があります。バストイレ別は譲れない、築浅物件がよいなど、優先順位を決めておけば、満足できる物件を選びやすくなります。
別々の暮らしがはじまる前に、子どもがよろこぶ物件を探し、「学生生活を楽しんでもらいたい」と親であれば願うでしょう。後悔しないように、親子でよく話し合ってください。
出典
APAMAN株式会社 アパマンショップ 東京都 一人暮らし向け賃貸マンションの家賃相場
執筆者 : 藤岡豊
2級ファイナンシャル・プランニング技能士