¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¿·²ÃÆþ±¦ÏÓ¤¬¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Ð¥Ã¥°¤Ç¥¥ã¥ó¥×ÃÏÆþ¤ê¢ªÌÔÈãÈ½¤Ç¡ÖÂ¾°Õ¤Ê¤·¡×¤È¼áÌÀ
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¥ë¡¼¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Îà·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°á¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤ÏÁ°Æü£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¸ÅÁã¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¥á¥Ã¥Ä¤Î¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¥Õ¥í¥ê¥À¡¦¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥È¥ë¡¼¥·¡¼¤Î»ÜÀßÆþ¤ê¡£¤³¤ÎÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¡¢¥á¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¤Ï£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý»²¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤ÈÂ¾°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤Æ¡¢º£¤Î¥á¥Ã¥Ä¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤Ïº£¤¤¤ë¾ì½ê¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥Ä°¦¤ò¶¯Ä´¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë¼áÌÀ¤·¤¿¡£