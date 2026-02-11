山本由伸、佐々木朗希らと自主トレ…80メートルの遠投で調整

ドジャースの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設で自主トレを行った。キャンプインを目前に控える中、ネット上のファンは順調な調整ぶりとともに、帽子からはみ出る“長髪”に注目。「めっちゃ髪伸びてね？」と話題になっている。

大谷はこの日、同僚の山本由伸投手、佐々木朗希投手らとともに練習を行った。約80メートルの遠投を行うなど、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて順調な調整ぶりを披露した。

真剣な表情で練習に取り組む中、ファンの視線は以前よりも伸びた髪に向けられた。キャップの隙間から覗く髪や、襟足の長さに変化を感じ取ったファンも多かったようだ。

SNS上には「めっちゃ髪伸びてね？」「どんな髪型でも似合ってますから」と、新たなスタイルを歓迎するコメントも寄せられている。バッテリー組のキャンプインは13日（同14日）。世界一奪還を目指すWBC、そしてシーズン開幕へ向け、大谷の動向から目が離せない。（Full-Count編集部）