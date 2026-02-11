神木隆之介、結婚発表に新海誠監督ら関係者が祝福メッセージ「本当に愛されてる」「作品を超えたコラボ」
【モデルプレス＝2026/02/11】俳優の神木隆之介（32）が2月10日、所属事務所の公式サイトを通じ、結婚を発表。新海誠監督や野木亜紀子氏などの関係者が祝福し、反響が寄せられている。
【写真】「アリエッティ」と「メアリ」がコラボした直筆イラスト
2月10日に一般女性との結婚を発表した神木。これを受け「君の名は。」（2016）、「天気の子」（2019）、「すずめの戸締まり」（2022）などで神木と共演した新海監督は「神木くん、ご結婚おめでとうー！！ どうかどうか、末永くお幸せに。ほんとうにおめでたいですー！！」と祝福のメッセージを送った。
また「借りぐらしのアリエッティ」（2010）「メアリと魔女の花」（2017）などで神木と共演した米林宏昌監督は「神木くんご結婚おめでとう〜！」と綴り、直筆イラストを公開。「借りぐらしのアリエッティ」で神木が声優を務めた翔、「メアリと魔女の花」で神木が声優を務めたピーターを描いており「神木くんご結婚おめでとう！おしあわせに〜！」と祝福のメッセージが添えられている。
TBS系日曜劇場ドラマ「海に眠るダイヤモンド」（2024）など神木と共演した脚本家の野木亜紀子氏は、神木が結婚を報告した投稿に引用する形で「おお〜 おめでとうございます」と祝福の言葉を送っている。
この投稿には「本当愛されてる」「翔とピーターにお祝いされてるの羨ましい」「よく見たらアリエッティもいる」「作品を超えたコラボ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
