◆紅白戦 紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）

巨人に新加入した松浦慶斗投手（２２）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。白組の３番手でマウンドに上がり、１回１安打０封、３奪三振と持ち味を発揮した。

宮崎のマウンドで強烈な存在感を放った。山瀬とバッテリーを組み、まずは先頭のドラフト４位ルーキー・皆川（中大）を外角１４５キロの直球で見逃し三振。続く萩尾も外角直球で空振り三振に封じた。ドラフト５位ルーキー・小浜（沖縄電力）には中前安打をマークされたが、２死一塁から１番の門脇を外角低めに沈む変化球で空振り三振。勢いよく跳ねながら笑顔でベンチへと駆けた。

日本ハムから現役ドラフトで加入した１８７センチ、１００キロの大型左腕。１軍での実績は通算６登板と多くないが、キャンプ１軍スタートを勝ち取り、第１クール最終日にはブルペンで阿部監督直伝の「アベフォーク」を伝授されるなど期待の大きい新戦力。昨年１２月の入団会見では「現役ドラフトにはすごく夢が詰まっている。ファイターズでは１軍で活躍できなかった。絶対にジャイアンツで１軍に定着して、何としても優勝、日本一の力になりたい」と決意表明していた。