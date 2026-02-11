Ｊ１清水は１１日、１４日に行われる明治安田Ｊ１百年構想リーグのホーム開幕の京都戦（アイスタ、午後２時開始）に向けて調整を行った。今季、Ｋリーグ１部の浦項から加入した元韓国代表ＤＦ朴乗莘（パク・スンウク、２８）が完全合流。吉田孝行監督（４８）が採用する４バックの最終ラインに厚みが増した。

主戦場はセンターバック。サイドバックなど複数ポジションにも対応可能な万能型の朴は、雨の中で行われた７対７のゲーム形式練習などに参加し、持ち味の体の強さを発揮した。１月１０日のチーム合流後は部分的な参加にとどまっていたが、「全く問題はない」と順調な仕上がりを強調。コンディションについては「体の状態は７０パーセントくらい。１００に近づけるように頑張ります」と力を込めた。

朴は２０１９年にＫリーグ３部の釜山交通公社ＦＣに加入し、２１年に浦項へ移籍。今季がＪリーグ初挑戦となる。韓国代表まで上り詰めた苦労人は「ゲームフィットネスには多少の不安はありますが、フル合流できたので、これから段階的に上げていきたい。一日一日を無駄にせず過ごしたい」と語った。

８日のアウェーでの名古屋との開幕戦（０●１）はベンチ外だった。「鹿児島でも良い準備はできていたと思いますが、まだ積み上げの段階。そういう意味では収穫と課題が出た試合だったと思います。クオリティーも強度も、しっかり上げていかなければいけないと感じました」と課題を口にした。コンディションを高めながら、出場機会をうかがう。（伊藤 明日香）